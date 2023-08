“In via Randazzo marciapiedi impraticabili”

Di seguito la segnalazione di un lettore di Siracusa.

“Salve, volevo denunciare l’ormai impraticabilità dei marciapiedi di via Renato Randazzo a Siracusa, tra vegetazione ormai sviluppata stile giungla e rifiuti di ogni genere. Vista l’alta vegetazione è troppo semplice accostare con qualsiasi mezzo e abbandonare rifiuti di ogni genere senza essere notati, il tutto reso ancora più semplice dall’assenza totale di vigili. E per non farci mancare nulla, in questa via, come già denunciato qualche settimana fa sul vostro sito, qui la via è al buio da più di 2 mesi e questo rende il tutto molto pericoloso e inaccettabile per chi paga onestamente le tasse”.

