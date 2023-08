La chiesa madre Misterbianco si è riempita per l’ultimo saluto a Natale Bruno, giornalista di Telecolor scomparso a 59 anni per un arresto cardiaco. C’erano familiari, amici e colleghi, ma anche rappresentanti delle forze dell’ordine con i quali Bruno aveva intrecciato rapporti in oltre trent’anni di carriera. Alcuni hanno voluto ricordarlo con una testimonianza, come i colleghi Roberta Lunghi e Francesco Lamiani, entrambi assaliti dalla commozione.

