Il cuore del bimbo è quasi fermo: poi il miracolo

ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – I sanitari del 118 hanno salvato un bambino di 4 anni che a Isola delle Femmine ha rischiato di annegare. Il cuore del piccolo quasi non batteva più ed era ormai cianotico. I sanitari sono stati chiamati da quanti hanno assistito alla scena, tra le urla di dolore. Gli operatori arrivati da Carini hanno praticato le manovre di soccorso e sono riusciti a salvarlo.

La tragedia si stava consumando in un lido dove c’è una piscina di acqua salata. Qualcuno si è accorto che il bambino che stava giocando d’un tratto si era sentito male e galleggiava. Sono intervenuti i soccorsi del lido, che in contatto con la sala operativa del 118 hanno iniziato a praticare le manovre per cercare di rianimare il piccolo. Una volta arrivati il medico, l’infermiere e l’operatore del 118 a poco a poco le condizioni si sono stabilizzate e il bambino ha iniziato a respirare. “Siamo esausti ma felici – dicono gli uomini del 118 -. Lo abbiamo salvato appena in tempo. E’ stato davvero un pomeriggio di intense emozioni”.