Mentre il debutto in campionato, previsto per venerdì alle 19.45 al Massimino contro il Crotone, si avvicina, il Catania si presenta alla città. Domani, martedì 29 agosto, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo Sport Sergio Parisi accoglieranno la squadra a Palazzo degli Elefanti. Appuntamento alle 11 nel salone Bellini con tecnici e calciatori della prima squadra (foto Catania Fc).

Intanto la società resta attiva sul mercato, che si chiuderà proprio venerdì, in concomitanza con l’esordio in Serie C. Al momento gli elementi in organico sono 25, ma restano d’attualità movimenti in entrata e in uscita. Sul fronte abbonamenti siamo ormai alle soglie di quota dodicimila: l’ultimo dato, aggiornato a domenica sera, è di 11.912 tessere staccate.