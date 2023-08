Il Catania resta a digiuno. Dopo le abbuffate di gol nelle prime due amichevoli, i rossazzurri non vanno oltre lo 0-0 con il Paternò nel terzo test stagionale. Contro un avversario di categoria migliore (parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza) rispetto ai precedenti sparring partner e deciso a mettere in campo tanto agonismo, la formazione etnea è sembrata appesantita dai carichi di lavoro sostenuti durante la preparazione e ha faticato in fase di possesso palla non riuscendo a impegnare il portiere avversario.

Questa la formazione proposta da Tabbiani, nella quale vanno segnalate le prime uscite dei nuovi acquisti Curado e Marsura, entrato nella ripresa e uscito dopo poco meno di mezz’ora dopo aver ricevuto una botta: Livieri (25’ st Bethers); Rapisarda (27’ st Privitera), Curado, Lorenzini (1’ st Castellini), Mazzotta (15’ st Maffei); Zammarini (1’ st Palermo), Ladinetti (1’ st Rizzo), Rocca (27’ st Di Grazia); Chiricó (1’ st De Luca), Sarao (1’ st Popovic), Bocic (1’ st Marsura, 27’ st Chiarella).