Il Catania prima di tutti

Il Catania debutta prima di tutti. Sarà proprio la sfida casalinga con il Crotone ad aprire il girone C della Serie C: il big match del Massimino si giocherà venerdì 1 settembre alle 19.45. Nel programma orario delle prime cinque giornate definito dalla Lega Pro, i rossazzurri giocheranno poi sempre alle 20.45: domenica 10 settembre in trasferta contro il Brindisi, domenica 17 settembre in casa con il Picerno, giovedì 21 settembre a Monopoli e lunedì 25 settembre in casa con il Foggia. Di seguito, il programma completo delle prime 5 giornate.

1a GIORNATA ANDATA – 01-02-03-04 SETTEMBRE 2023

AUDACE CERIGNOLA-ACR MESSINA Sabato Ore 20.45

AVELLINO-LATINA Sabato Ore 20.45

CATANIA-CROTONE Venerdì Ore 19.45

GIUGLIANO-SORRENTO Venerdì Ore 20.45

MONTEROSI-TUSCIA JUVE STABIA Domenica Ore 20.45

POTENZA-BRINDISI Domenica Ore 20.45

TARANTO-FOGGIA Domenica Ore 20.45

TURRIS-BENEVENTO Domenica Ore 20.45

VIRTUS-FRANCAVILLA PICERNO Domenica Ore 20.45

X-MONOPOLI Domenica Ore 16.15

2a GIORNATA ANDATA – 08-09-10-11 SETTEMBRE 2023

ACR MESSINA-X Domenica Ore 16.15

BENEVENTO-VIRTUS FRANCAVILLA Lunedì Ore 20.45

BRINDISI-CATANIA Domenica Ore 20.45

CROTONE-TURRIS Domenica Ore 20.45

FOGGIA-GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45

JUVE STABIA-AVELLINO Lunedì Ore 20.45

LATINA-POTENZA Domenica Ore 20.45

MONOPOLI-MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 20.45

PICERNO-TARANTO Lunedì Ore 20.45

SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 18.30

3a GIORNATA ANDATA – 15-16-17-18 SETTEMBRE 2023

AUDACE-CERIGNOLA BRINDISI Lunedì Ore 20.45

AVELLINO-FOGGIA Domenica Ore 20.45

CATANIA-PICERNO Domenica Ore 20.45

GIUGLIANO-JUVE STABIA Lunedì Ore 20.45

MONTEROSI-TUSCIA LATINA Lunedì Ore 20.45

POTENZA-MONOPOLI Domenica Ore 20.45

TARANTO-ACR MESSINA Lunedì Ore 20.45

TURRIS-SORRENTO Domenica Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA-CROTONE Domenica Ore 20.45

X-BENEVENTO Domenica Ore 20.45

4a GIORNATA ANDATA – 19-20-21 SETTEMBRE 2023

ACR MESSINA-TURRIS Giovedì Ore 18.30

BENEVENTO-TARANTO Giovedì Ore 18.30

BRINDISI-MONTEROSI TUSCIA Giovedì Ore 18.30

CROTONE-AUDACE CERIGNOLA Giovedì Ore 20.45

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA Giovedì Ore 20.45

JUVE STABIA-POTENZA Giovedì Ore 20.45

LATINA-X Giovedì Ore 18.30

MONOPOLI-CATANIA Giovedì Ore 20.45

PICERNO-GIUGLIANO Giovedì Ore 20.45

SORRENTO-AVELLINO Giovedì Ore 18.30

5a GIORNATA ANDATA – 23-24-25 SETTEMBRE 2023

AUDACE CERIGNOLA-JUVE STABIA Lunedì Ore 20.45

AVELLINO-MONOPOLI Domenica Ore 20.45

BRINDISI-BENEVENTO Lunedì Ore 20.45

CATANIA-FOGGIA Lunedì Ore 20.45

CROTONE-SORRENTO Domenica Ore 20.45

GIUGLIANO-LATINA Lunedì Ore 20.45

MONTEROSI TUSCIA-TARANTO Lunedì Ore 20.45

POTENZA-X Domenica Ore 20.45

TURRIS-PICERNO Lunedì Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA-ACR MESSINA Domenica Ore 20.45