Grosso incendio a Vulcano, beccati 2 turisti

VULCANO (MESSINA) – Due turisti sono stati denunciati come possibili responsabili del grosso incendio che ha distrutto decine di ettari di terreno il 27 luglio scorso nell’isola di Vulcano. In vacanza sull’isola, avrebbero provocato involontariamente l’accensione delle fiamme iniziali, da cui poi sarebbe scaturito il rogo che si è propagato in zona Gelso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due mentre viaggiavano a bordo di un ciclomotore si sono accorti che un lembo del loro telo da mare, poggiato sulla sella e a contatto con il motore sottostante, aveva preso fuoco; se ne sarebbero quindi liberati lasciandolo sul bordo della strada, mentre bruciava. A quel punto si sarebbero allontanati senza allertare i soccorsi, presumibilmente per evitare responsabilità.