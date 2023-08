Gli ‘allacciati’ catanesi: rubavano luce durante il blackout

ADRANO (CATANIA) – I carabinieri di Adrano, cercando di contrastare i furti di energia elettrica anche in seguito ai numerosi distacchi avvenuti nei giorni scorsi, hanno riscontrato il collegamento diretto alla rete mediante “allaccio con fili volanti” degli impianti domestici di diverse case in area urbana degradata di Adrano. Erano collegati abusivamente non solo gli appartamenti, ma anche ville con giardino e piscina riscaldata. Emblematico il caso di uno stabile in cui erano alimentati dei condizionatori e dei congelatori utilizzati in un garage per “rinfrescare” scorte alimentari e auto. In totale sono state denunciate 30 persone, tutte residenti ad Adrano.