Giovane trovata impiccata a Ramacca, fermati il fidanzato e un amico

RAMACCA (CATANIA) – Una 25enne moldava, Vera Schiopu, è stata trovata morta impiccata, ieri sera, nella casa di campagna di contrada Sferro, in territorio di Ramacca, in cui viveva. Secondo le indagini dei carabinieri non sarebbe stato un suicidio, ma una simulazione messa in atto dal fidanzato, un manovale romeno, e da un suo amico e connazionale. I due sono stati fermati dalla Procura di Caltagirone. Le indagini dei militari di Palagonia sono state avviate dopo che il fidanzato della 25enne aveva segnalato che la donna si era tolta la vita. Dalle prime indagini sono emerse delle incongruenze che hanno portato al fermo.