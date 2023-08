Catania: furto al bell’addormentato, presi

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato quattro uomini colti sul fatto durante un furto alla zona industriale: il 35enne M. G., il 39enne R. A., il 21enne C. C. e il ventenne B. C.. Si aggiravano di notte tra alcuni tir in sosta in via Maserati, a bordo di quattro mezzi. Quindi sono scesi dalle auto e con i volti coperti da sciarpe e cappellini si sono adoperati per manomettere il portello posteriore del rimorchio di un camion, fino a rompere la leva di chiusura. Raggiunto l’obiettivo hanno cominciato a scaricare diversi colli di alimentari, passandoseli di mano in mano, come in una catena di montaggio, e posizionandoli dentro il bagagliaio di un furgone risultato poi di provenienza illecita. Una refurtiva del valore di circa 5.000 euro. Tutto questo con l’autista che riposava all’interno del tir.

Gli agenti li hanno bloccati prima che si dessero alla fuga. Erano tutti pregiudicati, in particolare avevano già commesso furti con le stesse modalità ai danni di altri autotrasportatori. I quattro catanesi sono finiti agli arresti domiciliari e i 40 colli sono stati restituiti all’autista, che non si era accorto di niente.