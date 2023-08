FLORIDIA (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato un 33enne del luogo ed una donna 38enne di origine polacca per furto aggravato. La coppia è stata sorpresa mentre asportava degli infissi in alluminio da una nota struttura ricettiva della città, al momento in stato di abbandono. La refurtiva (oltre 100 chili di metallo) è stata restituita al proprietario. Dopo le formalità di rito, i due sono stati posti ai domiciliari.