Dentista catanese non dichiara 800.000 euro

CATANIA – La guardia di finanza di Riposto ha scoperto 9 evasori totali. Si tratta di commercianti dei più svariati settori: dalla costruzione di edifici al noleggio di auto, dai b&b alle case vacanze. E’ stata accertata una maggiore base imponibile ai fini delle imposte sui redditi di oltre 1.700.000 euro e una maggiore Iva dovuta pari a circa 267.000 euro.

Per esempio un rappresentante di un noto brand di caffè, pur percependo provvigioni annuali ben superiori alla soglia dei compensi previsti per l’attività occasionale, nonostante fosse regolarmente titolare di partita Iva celava al fisco un imponibile complessivo per tutti gli anni d’imposta pari a oltre 360.000 euro, per un totale Iva di circa 80.000 euro. Un dentista che ha omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali, invece, non dichiarava compensi per oltre 800.000 euro; per di più nello studio del professionista i militari si sono trovati di fronte a una situazione igienico-sanitaria con numerose carenze. Inoltre i suoi due diversi studi medici – uno in provincia e l’altro in città – erano privi di ogni autorizzazione.