Esplode bombola, a fuoco campagna ragusana

RAGUSA – I rifiuti accumulati in un casolare abbandonato in prossimità del cimitero di Ragusa hanno provocato un incendio che ha prodotto lo scoppio di una bombola, i cui frammenti sono stati proiettati nella vegetazione che ha preso fuoco. Vigili del fuoco e forestale si sono attivati dalle 13 e la Soup di Palermo ha inviato mezzi aerei. L’incendio rischia di raggiungere contrada Cilone, verso la provinciale Ragusa-Chiaramonte Gulfi. Le squadre a terra si sono adoperate per circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme coinvolgano aree abitate.