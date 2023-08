Esodo estivo, traffico da bollino nero

Primo week end di agosto con temperature in diminuzione, ma traffico in aumento specie verso le località balneari, tradizionalmente prese d’assalto dai vacanzieri. Al via un fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza. Domani viabilità da bollino nero (traffico critico), mentre il bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) riguarderà la giornata di domenica, specie in serata quando sono previsti i rientri verso le grandi città con probabili incolonnamenti alla barriera autostradale di San Gregorio. In Sicilia, in particolare, saranno interessate dal traffico per l’esodo estivo le direttrici autostradali A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo, la Tangenziale ovest di Catania e l’A18 Messina-Catania con possibili code agli svincoli di Roccalumera e Taormina. Situazione delicata anche sull’A20, alle prese con interminabili lavori (ieri è stato abbattuto un impalcato del viadotto Ritiro) tra Messina Boccetta e la barriera di Villafranca con possibili ripercussioni sulla Statale 113. Ricordiamo che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Dal primo agosto è in vigore l’obbligo per tutti i distributori di esporre i cartelloni con i prezzi medi di benzina e diesel. Per controllare che sia rispettato l’Anas effettuerà verifiche ispettive durante il periodo estivo. Intanto, sempre Anas, segnala che da ieri mattina è stato aperto un chilometro di nuova viabilità lungo la Strada statale 117 “Centrale Sicula”, nell’ambito dei lavori del lotto denominato B2” dell’itinerario Nord-Sud tra Santo Stefano di Camastra e Gela.