Emergenza Etna, aeroporto chiuso fino alle 20

CATANIA – L’Etna si risveglia e su Catania scoppia una nuova emergenza. La città e diversi comuni della provincia si sono ritrovati in buona parte sotto la cenere. L’aeroporto di Fontanarossa è attualmente chiuso a causa dell’attività eruttiva del vulcano. Secondo quanto comunicato dalla Sac, la società che gestisce lo scalo, resteranno chiusi fino alle 20 di oggi “i settori di spazio aereo C1 e B3”, con tutti gli arrivi e le partenze cancellate. “Si pregano i gentili passeggeri – aggiunge la nota – di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’aeroporto www.aeroporto.catania.it”. Nelle prime ore della giornata molti passeggeri avevano segnalato il mancato funzionamento del sito internet e scarse indicazioni sullo stato dei voli.

VOLI DIROTTATI. In mattinata, i primi aerei in arrivo sono stati dirottati a Trapani. Si tratta dei collegamenti Ryanair da Vienna delle 7.55, Pisa delle 8.15, Milano Malpensa delle 8.35, Budapest delle 8.45, Berlino 9.10 e Bergamo delle 9.20, ma la lista è destinata ad allungarsi. I voli che dovevano atterrare su Catania al momento vengono dirottati su Palermo, Comiso o Trapani (qui solo aerei Ryanair). Non mancano le cancellazioni. Dalle 12 alle 20 erano previsti da Catania 57 partenze e 68 arrivi. I voli riprogrammati su Palermo sono 12. Si tratta di collegamenti da Il Cairo, Vienna, Belgrado, Parigi Orly, Copenaghen e Instabul. I voli che dovevano atterrare (e poi ripartire) a Catania atterreranno nel capoluogo siciliano e ripartiranno da lì. Toccherebbe alle compagnie trasportare i passeggeri da Fontanarossa agli altri scali per consentire loro di prendere l’aereo, ma non sempre questo è possibile. Disagi per migliaia di viaggiatori che dovevano tornare a casa e per le persone che venivano a trascorrere le vacanze in Sicilia. Sono centinaia i commenti sulla pagina Facebook dell’aeroporto di Catania. Un viaggiatore catanese scrive: “Ma come si può permettere ad una compagnia aerea di decidere dove fare atterrare il volo? Con quale criterio si preferisce deviare un volo su Trapani e non su Comiso? Volo Ryanair da Berlino deviato su Trapani, pullman in direzione Catania… e per non farci cambiare niente, problemi con il motore del pullman e siamo bloccati a Palermo. Complimenti SAC… complimenti Ryanair… I turisti vi ringraziamo immensamente. Nel frattempo… aspettiamo il meccanico! Neanche un mezzo in sostituzione”.

IL BOLLETTINO DELL’INGV. A monitorare la situazione è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che già ieri sera aveva segnalato un’attività stromboliana seguita da una colata lavica e da una ricaduta di cenere nella zona di Rifugio Sapienza–Piano Vetore. “Le telecamere ad infrarossi – rileva l’Ingv – hanno rilevato la presenza di magma nell’area del cratere di sud-est ad una quota di circa 2900 metri sopra il livello del mare. L’attività di fontana di lava è cessata a partire dalle 4.20 circa (ora locale) e in seguito l’area è stata interessata da un’emissione di cenere che a partire dalle 6.50 (ora locale) circa è diventata discontinua e confinata nell’area sommitale del vulcano. Il trabocco lavico, che ha coinvolto il fianco sud-occidentale del cratere di sud-est, è in raffreddamento non essendo più alimentato”.

COMUNE DI CATANIA VIETA CIRCOLAZIONE DI CICLI E MOTOCICLI. Il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza con cui dispone per le prossime 48 ore il divieto temporaneo di circolazione di mezzi due ruote (cicli e motocicli) e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/ora in tutte le strade del territorio comunale. Su disposizione del sindaco e dell’assessore all’Ecologia Tomarchio è già scattata la pulizia delle strade cittadine dalla sabbia vulcanica con servizi straordinari con l’impiego di personale delle aziende appaltatrici del servizio di raccolta dei rifiuti. L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità delle abitazioni.