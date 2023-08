E’ morto Toto Cutugno

È morto Toto Cutugno. A 80 anni compiuti a luglio il cantautore si è spento oggi intorno alle 16 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia è il suo manager Danilo Mancuso che spiega che, ”dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”.

Salvatore Cutugno era nato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. Nella sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di copie dei suoi brani e partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo (record che condivide con Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa), vincendolo una volta nel 1980 con “Solo noi” e arrivando sei volte secondo. Nel 1990 ha vinto l’Eurovision Song Contest con il brano ‘Insieme’. Ha raggiunto la vetta delle classifiche sia come interprete delle proprie canzoni sia come autore per altri, in particolare per Adriano Celentano. Il suo più grande successo è ‘L’italiano’, datato 1983.