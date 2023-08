Danni a cattedrale dopo show di Levante: e il parroco s’arrabbia

“Nessuna polemica con nessuno. Ma sono il parroco e devo parlare. Ecco come sono ridotte le scalinate della cattedrale dopo i concerti”. In un post su Facebook don Maurizio Novello condivide le foto della chiesa di San Nicolò all’indomani dello spettacolo della cantante catanese Levante. Le immagini, che subito hanno fatto il giro dei social, mostrano alcuni gradini danneggiati. Una vicenda che riporta l’attenzione sui pericoli dell’utilizzo della splendida scalinata per i concerti.

“Non serve cercare chi è stato – continua il parroco -. Il vescovo è molto amareggiato per quanto accaduto. I concerti, meravigliosi e affollati, però vanno fatti allo stadio. Ogni luogo ha una sua funzione. La scalinata di proprietà della cattedrale serve per entrare in chiesa, per sedersi le persone in tranquillità e per serate tranquille, non da stadio. Il teatro greco di Siracusa fu concepito per gli spettacoli ma le scalinate della barocca cattedrale di Noto no. Le scale sono state rovinate in più parti. Questo non è giusto né rispettoso. Il turismo va incoraggiato e aumentato ma bisogna rispettare, custodire e conservare luoghi, tradizioni e cultura. Speriamo che si possa trovare la soluzione migliore per tutti e speriamo che dopo Mannarino restino i gradini per far uscire in sicurezza l’urna di San Corrado (patrono di Noto, ndr) domani e così festeggiare il padrone di casa nelle sue scalinate”.