Cenere rimossa, riaperto l’aeroporto

CATANIA – La notte in aeroporto con la speranza che le macchine spazzatrici potessero ripulire le piste ricoperte di cenere lavica. E dopo 24 ore di trepidante attesa (tra file, mugugni e polemiche) si riparte con uno sguardo al panorama ed un altro all’Etna che con la sua cenere ha dato un’altra mazzata all’aeroporto di Fontanarossa, già piegato da un incendio che lo ha messo Ko per tre settimane. Alle 6 di questa mattina lo scalo etneo è tornato operativo; il primo aereo è partito alle 6.24, con qualche decina di minuti di ritardo, diretto a Praga. Poi un altro velivolo è decollato per Torino. Alle 7.20 invece è atterrato il primo aereo, un volo proveniente da Malta. Adesso si cercherà di tornare alla normalità con la speranza che non ci siano altri intoppi e che l’Etna non torni a sbuffare. Ieri erano stati cancellati tutti i voli in partenza da Catania mentre quelli in arrivo non cancellati sono stati dirottati su Trapani e Comiso. La Sac, società di gestione dell’aeroporto, invita comunque i passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it