Celine Dion non canterà mai più in pubblico

Celine Dion non potrà più cantare in pubblico. Tutto a causa del peggioramento della sindrome della persona rigida, che a maggio l’aveva costretta a cancellare parte del tour. La cantante canadese di 55 anni sarebbe così debilitata da non poter nemmeno uscire dalla sua casa di Las Vegas, bloccata da spasmi muscolari e vittima di postura distorta. “Non riusciamo a trovare una cura che funzioni”, ha detto recentemente la sorella Claudette. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su un milione.