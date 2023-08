The vast fire burns from this night the Pianetti area, between Gratteri and Cefalù, a well-known seaside resort in the province of Palermo,Sicily, Italy, July 25, 2023. ANSA/Franco Nicastro

Danni al patrimonio ambientale, ad abitazioni private e infrastrutture pubbliche per circa 18 milioni di euro. Sono le cifre degli incendi che hanno colpito la Sicilia e anche il territorio di Cefalù a fine luglio. Con queste premesse la giunta comunale ha approvato una delibera con cui verrà inoltrata alla Regione Siciliana la richiesta dello stato di calamità naturale, fondamentale per l’ottenimento di ristori e risarcimenti di natura economica. A Cefalù, la zona maggiormente colpita è stata quella di Gibilmanna con diverse contrade andate in fumo, oltre alle zone collinari di contrada Ferla e limitrofe. “Con questa delibera – afferma il sindaco Daniele Tumminello – avanziamo alla Regione una richiesta che, unitamente a quella degli altri comuni colpiti dagli incendi, potrà facilitare eventuali stanziamenti per la ricostruzione di ciò che è andato distrutto”.