Catania, un rinforzo per la difesa

Un rinforzo in difesa per il Catania. In cerca di centrali di buon livello per puntellare il reparto arretrato, la società rossazzurra piomba sul 28enne argentino Marcos Curado. Origini venete, elemento solido e duttile, abituato a giocare sia in una linea a tre sia a quattro e all’occorrenza impiegato anche da laterale, Curado ha disputato gli ultimi due campionati di Serie B con il Perugia collezionando 75 presenze complessive e 2 gol. In precedenza, sempre in cadetteria, ha vestito le maglie di Frosinone (16 presenze nella stagione ’20-’21) e Crotone (27 presenze nel biennio ’18-’20 con promozione in Serie A nella seconda stagione). Dopo una lunga militanza in patria nell’Arsenal Sarandì, l’argentino, che arriva da svincolato dopo aver risolto il proprio contratto con il Perugia, era giunto in Italia nell’estate del 2018 venendo tesserato dal Genoa per poi essere girato in prestito all’Avellino, escluso però dal torneo cadetto pochi giorni più tardi. Rientrato al Grifone, il nuovo prestito al Frosinone e poi al Perugia, che lo ha riscattato a conclusione del campionato ’20-’21. Ora si schiudono le porte per una nuova esperienza a Catania: la firma non c’è ancora, ma l’accordo è raggiunto.