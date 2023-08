CATANIA – Fermato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Catania e portato in questura per un controllo, un trentacinquenne ha dato in escandescenze e si è scagliato contro un poliziotto, colpendolo in più parti e minacciandolo. L’aggressore, pluripregiudicato, è stato arrestato ed è finito ai domiciliari.