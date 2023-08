Plebiscito per Anastasi: è ancora presidente del Consiglio comunale

Sebastiano Anastasi è ancora il presidente del Consiglio comunale di Catania. La conferma è arrivata con un voto a larghissima maggioranza: per lui infatti 32 preferenze su 36. Un voto è andato a Gianina Ciancio del M5s, uno a Maurizio Caserta (candidato alla poltrona di sindaco col fronte progressista) e uno a Damien Bonaccorsi del Pd. Anastasi (Mpa) ha preso due voti anche dall’opposizione. Riccardo Pellegrino di Forza Italia sarà il vicepresidente vicario.

“L’insediamento arriva con grande ritardo – ha detto il presidente -. Non possiamo negarlo: il Consiglio comunale è mancato soprattutto durante l’emergenza aeroporto. Posso affermare che lo scontro non porta da nessuna parte e in questo senso il mio ruolo rappresenterà garanzia e tutela per tutti i consiglieri, anche per quelli dell’opposizione. La politica deve ascoltare. Noi non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo non ascoltare. Vanno intercettate le richieste di ogni singolo cittadino perché possono solo arricchire”.