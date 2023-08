Il Catania chiama i “Figli del vulcano”

Il Catania ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024 denominata “Figli del vulcano”. Di seguito, ecco i passaggi principali della conferenza stampa tenutasi questa mattina.

GRELLA. “Ringrazio il presidente Pelligra e la sua famiglia per i grandi investimenti fatti per il club. Abbiamo a disposizione una cifra importante per creare una squadra e una società forti. Motivi per abbonarsi? La squadra che abbiamo allestito e l’entusiasmo che ha portato l’allenatore fanno capire le intenzioni del club. Anche il Comune ha fatto uno sforzo importante con il restyling dello stadio. Cercheremo di compiere un passo alla volta, sapendo qual è il nostro obiettivo. Sono molto contento di quanto fatto sul mercato e di come sta impostando il lavoro il tecnico”.

CARRA. “I lavori allo stadio non ci hanno permesso di partire prima, ma contiamo in grandi risultati. Il nome della campagna abbonamenti è significativo. Speriamo davvero che lo stadio possa diventare un vulcano, i tifosi possono fare la differenza. Abbiamo confermato le riduzioni in vigore nel passato e iniziative come il sorteggio della maglia ad ogni partita. Stiamo lavorando con gli sport ad altre iniziative per gli abbonati. Prevediamo anche un abbonamento ‘Sostenitore’ in tribuna d’onore con caratteristiche speciali. Non c’è un’agevolazione per famiglie perché esistono già riduzioni per donne e under 12. La capienza? Aspettiamo la commissione di vigilanza che si riunirà il 28 agosto, per ora ragioniamo sulla capienza della scorsa stagione di 20.204 posti. Essendosi allungate le tempistiche, faremo slittare in avanti la chiusura della campagna abbonamenti”.

MILAZZO. “Abbiamo rimappato lo stadio, i numeri dei posti sono diversi. Vista la partenza in ritardo, invito i tifosi a utilizzare tutti i canali di vendita. Faremo una doppia vendita perché il tempo è poco: sarà subito possibile comprare le tessere per vecchi e nuovi abbonati. Le riduzioni riguarderanno over 65, under 18 e donne. Dopo il grande successo della scorsa stagione mi aspetterei almeno 15 mila abbonati”.

PREZZI ABBONAMENTI. Vecchi abbonati: curve 90 euro (ridotto 80), tribuna B 240 (200), tribuna A 330 (270), elite 500. Nuovi abbonati: curve 120 euro (100 ridotto), tribuna B 290 (240), tribuna A 380 (320), elite 600. Tribuna d’onore: 1000 (verrà attivato in un secondo momento). Under 12 tariffa unica di 20 euro per tutti i settori: un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini, in piazza Spedini.

PREZZI SINGOLE GARE. Curve 14 euro. Tribuna B 25. Tribuna A 35. Tribuna elite 60.

INFO UTILI. La card We Catania è necessaria per la sottoscrizione dell’abbonamento e può essere acquistata esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it. Le card rilasciate nella passata stagione sono valide. Sarà possibile optare per la spedizione a domicilio della card oppure per il ritiro “presso il luogo dell’evento”, cioè ai botteghini dello stadio Angelo Massimino in piazza Spedini. Dopo la sottoscrizione della card, sarà emesso un pdf con un codice numerico che permetterà di procedere all’acquisto dell’abbonamento. La campagna abbonamenti 2023/24 “Figli del Vulcano” avrà inizio martedì 22 agosto alle ore 9. La data di chiusura sarà comunicata nel corso del mese di settembre. L’abbonamento comprende le 19 gare interne del Catania FC nel girone C del campionato Serie C 2023/24. L’abbonamento potrà essere sottoscritto online dagli utenti del sito ticketone.it, ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete TicketOne, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al regolamento d’uso dell’impianto ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nello stesso. Per rendere più rapida la procedura d’acquisto, diminuendo i tempi d’attesa, si consiglia di compilare i moduli (disponibili per il download sul sito www.cataniafc.it) prima di recarsi nei punti vendita. Occorre inoltre esibire il documento d’identità in corso di validità. Il nuovo abbonamento “Tribuna d’Onore” comprende un walk about nel pre-gara, in occasione di un match dei rossazzurri individuato dalla società che comunicherà via mail la data stabilita; una maglia autografata dai calciatori della prima squadra; la partecipazione a un evento speciale e riservato, organizzato dal club.

BOTTEGHINI. Orari apertura. Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Sabato: dalle ore 9.00 alle 14.00. Domenica: chiusura.