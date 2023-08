CATANIA – I carabinieri ieri sera hanno bloccato a Catania un marocchino di 33 anni in stato confusionale e senza fissa dimora che in piazza Papa Giovanni XXIII brandiva minacciosamente un grosso coltello da macellaio con una lama lunga 50 centimetri. L’uomo è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere. I militari gli si sono avvicinati, lo hanno rassicurato e mantenuto calmo e sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo.