Dopo la trionfale edizione di Roma, che si è svolta nella tradizionale data di febbraio 2023, la Corsa del Ricordo nel prossimo mese di settembre toccherà, da Nord a Sud, tutta la penisola. Saranno sette le città nelle quali la manifestazione organizzata da Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) con il fattivo sostegno dell’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), porterà, attraverso lo sport, in maniera sempre più forte e diffuso, il messaggio storico e culturale volto a commemorare i massacri delle foibe e il drammatico esodo delle popolazioni di Istria, Fiume e Dalmazia dai territori nazionali occupati dalle forze del maresciallo Tito al termine della Seconda guerra mondiale.

A Catania per la prima volta, la Corsa del Ricordo fissa l’appuntamento per domenica 17 settembre: si parte alle 9.30 da piazza Università per poi percorrere un circuito cittadino di 1,4 km (da ripetersi 6 volte per la gara competitiva – 8,4 km – e 2 per quella non competitiva – 2,8 km): via Etnea, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Cutelli, via Ventimiglia, via teatro Massimo, via Rapisardi, via di Sangiuliano, e ritorno, attraverso via Etnea, con arrivo in piazza Università.

In trepidante attesa per la tappa etnea di domenica 17 settembre è il comitato provinciale Asi di Catania, presieduto da Angelo Musmeci che, in vista dell’appuntamento nell’Isola esprime il proprio entusiasmo: “È un onore per noi ospitare una tappa della Corsa del Ricordo, una manifestazione sportiva nazionale di grande valenza storica e sociale che Asi organizza da 10 anni e che, per la prima la volta, vede partecipare una regione del Sud e in particolare Catania. Sarà un momento di sport, di memoria, di storia in cui vogliamo che sia presente la città nella sua totalità, vogliamo i giovani, tutti gli sportivi e tante famiglie. Sarà una occasione di condivisione, attraverso lo sport, della nostra storia nazionale”. Chi volesse prendere parte alla tappa etnea può contattare il comitato Asi Catania: [email protected] oppure 3474820301.