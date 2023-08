CATANIA – Una ragazza è stata denunciata per un furto in una nota catena di negozi all’interno di un centro commerciale catanese. Il personale l’ha notata in atteggiamento sospetto accanto al bancone dei cosmetici e ha chiamato i carabinieri. La 22enne, incensurata, è stata così bloccata mentre tranquillamente si stava allontanando. Vistasi scoperta, ha spontaneamente ammesso il furto e ha consegnato alcuni cosmetici che aveva nascosto all’interno della borsetta.