Caro voli, ok dal Cdm ai tagli. Schifani: “Era ora”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Asset, che contiene tra l’altro le norme relative al settore dei taxi e per il caro-voli. Su quest’ultimo tema è prevista la stretta sugli algoritmi che determinano i prezzi, negli ultimi mesi oggetto di polemiche per i costi troppo alti pagati dai siciliani. “Da mesi ormai stiamo portando avanti la nostra battaglia contro il caro voli – commenta il governatore siciliano Renato Schifani -. Non possiamo che considerare, dunque, l’intervento del Consiglio dei ministri, da noi più volte sollecitato, un importante passo avanti per garantire ai siciliani, e ai viaggiatori in generale, il diritto a raggiungere l’Isola senza dover pagare cifre elevatissime. Dopo le nostre denunce all’Antitrust, gli esposti alla magistratura e alla luce di questo nuovo provvedimento, spero che adesso anche i singoli vettori dimostrino responsabilità abbassando i prezzi”.