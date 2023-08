Cade dal traghetto: salvato nelle acque dello Stretto di Messina

MESSINA – Nel primo pomeriggio di oggi, la sala operativa della capitaneria di porto di Messina è stata allertata per la presenza di una persona in difficoltà nello Stretto di Messina, nella zona di mare in cui operano, in servizio di linea, i traghetti che collegano le coste siciliane con quelle calabresi. L’uomo sarebbe dunque caduto da un traghetto. Subito è stato disposto l’invio nella zona di mare interessata di due unità navali per l’attività di ricerca e soccorso. L’uomo, stremato, è stato intercettato in mezzo alle acque dello Stretto ed è stato tratto in salvo dai militari della guardia costiera. L’uomo, di circa 50 anni, è stato trasportato nella sede della capitaneria di porto per le prime cure in attesa dell’arrivo dei sanitari del servizio 118. Poi l’uomo è stato condotto in ospedale per ulteriori accertamenti. Sono in corso verifiche per stabilire le dinamiche dell’incidente.