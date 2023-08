Brucia Ragusa Ibla, colpa di una saldatura

RAGUSA – Stava effettuando la saldatura di un cancello in ferro ed a causa delle scintille ha innescato le fiamme che poi hanno fatto pure saltare una bombola di gas. I carabinieri di Ragusa hanno arrestato B. G., 69 anni, che sarebbe responsabile di aver provocato un incendio boschivo. Il comandante della Stazione di Ragusa Ibla, transitando sulla via del Mercato, ha potuto constatare che l’incendio era stato originato in un punto preciso di contrada Scassali. La gravità dell’incendio (nella foto di Giancarlo Tinè) ha richiesto l’impiego di numerose unità dei vigili del fuoco, del servizio forestale antincendio, nonché l’intervento di Canadair ed elicotteri che hanno effettuato lanci di acqua fino alle ore serali, sospendendo la propria attività solo negli orari notturni e riprendendo nella mattinata per cercare di arginare le “lingue di fuoco”. Unità dei vigili del fuoco e della forestale hanno invece dovuto operare anche nelle ore notturne soprattutto a presidio e tutela delle abitazioni e dei punti nevralgici della vallata di contrada Scassale. Su indicazione dell’Autorità giudiziaria, il 69enne è stato posto ai domiciliari.