Bloccato a Catania mentre ruba da un’auto in sosta

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato un 43enne sorpreso a rubare dentro a un’auto. I Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti in via Aretusa, in pieno centro storico, in ausilio a un collega libero dal servizio e in forza nella sezione investigativa, il quale aveva bloccato il 43enne che, dopo aver infranto il finestrino dell’auto in sosta, si era impossessato di tre zaini contenenti effetti personali, capi di abbigliamento, un Ipad, un paio di occhiali e un passaporto. Rintracciato poco dopo il proprietario del mezzo per formalizzare la denuncia-querela, gli è stata riconsegnata la refurtiva. Il 43enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.