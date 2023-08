Discarica a singhiozzo, notte di incendi

PALERMO – Decine di incendi di rifiuti nella notte a Palermo. I roghi sono stati appiccati alla spazzatura rimasta accatastata fuori dai cassonetti in diversi quartieri: Borgo Nuovo, Zisa e via Oreto. Incendi anche in via Messina Marine. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi alcuni più volte accesi nelle strade. La situazione della raccolta resta critica dopo l’emergenza nella discarica di Bellolampo a seguito dell’incendio della quarta vasca. La raccolta è andata a rilento e in questi giorni la Rap, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, ha iniziato a utilizzare le ruspe per raccogliere la spazzatura che ha trasformato diverse strade in discariche a cielo aperto.

LAGALLA: “A PM IMMAGINI DELLE TELECAMERE. “Abbiamo messo a disposizione della magistratura le registrazioni delle telecamere che vigilano sulla discarica di Bellolampo. L’impianto è sempre presidiato e lo era anche quando, la settimana scorsa, è stato interessato da un incendio”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla che ha presentato il bilancio del primo anno di attività amministrativa.

BELLOLAMPO: ARRIVA L’ANTIMAFIA REGIONALE. La commissione regionale antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, farà un sopralluogo domani alle 9 alla discarica di Bellolampo per verificare le condizioni dopo gli incendi che hanno interessato il sito. Alla visita sono stati invitati l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e Giuseppe Todaro, presidente della Rap.