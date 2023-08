Barca a vela si ribalta: in tre soccorsi a Siracusa

Giornata di soccorsi in mare per la guardia costiera di Siracusa a causa delle particolari condizioni meteorologiche in atto sullo Ionio meridionale, caratterizzate da forte vento proveniente da Ovest. Alle 15.45 due ragazze a bordo di due canoe nello specchio acqueo antistante la località di Marchesa di Cassibile, nel Siracusano, non riuscivano a si sono trovate in difficoltà proprio a causa del vento. Le due hanno trovato riparo vicino un tratto di scogliera bassa nei pressi della foce del fiume Cassibile, dove una di loro ha dato l’allarme telefonando al numero blu per le emergenze in mare 1530.

La sala operativa della guardia costiera di Siracusa ha dunque inviato sul posto una pattuglia via terra e una motovedetta e ha allertato, tramite la sala operativa del reparto operativo della direzione marittima di Catania, un velivolo della base aeromobili – Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri della guardia costiera di Catania. Il personale a bordo della motovedetta, raggiunto il luogo della segnalazione, ha individuato le due canoiste in difficoltà e le ha tratte in salvo e portate nel porto Grande di Siracusa.

Contestualmente al primo soccorso, è giunta un’altra segnalazione del capovolgimento di una piccola barca a vela all’interno del porto Grande di Siracusa con caduta in mare dei tre occupanti, subito salvati dalla guardia costiera. I tre sono stati sbarcati in sicurezza in un locale circolo nautico, mentre la barca capovolta è stata recuperata.