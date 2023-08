Barca a vela in avaria: salvati i tre a bordo

AUGUSTA (SIRACUSA) – Tre diportisti che si trovavano su una barca a vela sono stati salvati dalla guardia costiera ad Agnone Bagni di Augusta. Ricevuta la segnalazione la sala operativa ha tentato di contattare telefonicamente i diportisti non ricevendo risposta. La guardia costiera di Augusta ha attivato la motovedetta CP 879 e l’unità navale militare della Capitaneria di porto di Catania, la motovedetta CP 328. Le condizioni del mare erano proibitive, con vento molto teso e mare agitato. L’equipaggio della motovedetta CP 328 ha individuato la barca a vela, al largo di Agnone, in procinto di affondare a causa delle cattive condizioni meteo-marine. I militari hanno salvato i tre diportisti, bagnati e infreddoliti, e hanno lasciato alla deriva la barca a vela a causa dell’impossibilità di rimorchiarla in stato di semi-affondamento, con lo scafo a mezz’acqua. I tre diportisti sono stati trasferiti nel porto di Catania per le cure.