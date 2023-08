Auto piomba sui tavoli del bar: sei feriti

CALTAGIRONE (CATANIA) – Non sono fortunatamente gravi le condizioni dei sei clienti del bar all’aperto nel centro storico di Caltagirone, travolti ieri sera da una Mini Cooper mentre consumavano le proprie ordinazioni seduti ai tavoli. Cinque di loro, ultimati gli accertamenti sanitari, dovrebbero essere dimessi dall’ospedale Gravina, in cui sono stati trasportati ieri sera con numerose ambulanze. Il sesto ferito, un 56enne che ha riportato traumi addominali, dovrà ancora rimanere in osservazione. Il conducente della vettura, un 76enne originario di Caltagirone ma da tempo residente a Milano, è stato denunciato all’autorità giudiziaria dagli agenti della polizia municipale che si occupano delle indagini, per lesioni colpose.

E’ probabile che l’uomo sia stato tradito dalla scarsa dimestichezza col cambio automatico dell’auto, premendo l’acceleratore invece del freno facendo così schiantare l’auto sugli avventori del bar. Lo spettacolare incidente è stato ripreso anche dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona. Già ieri rappresentanti dell’Amministrazione comunale si sono recati in ospedale, in visita ai feriti, per sincerarsi sulle loro condizioni. “Tiriamo un profondo sospiro di sollievo – ha dichiara il vicesindaco Paolo Crispino – per le condizioni non critiche dei feriti. Ringraziamo le forze dell’ordine e, in particolare, la polizia municipale, per il tempestivo intervento, insieme ai sanitari giunti in forze per assicurare il supporto del caso e trasportare i sei in ospedale. Un grazie va pure a quei nostri concittadini che si sono adoperati, con grande senso civico, per dare una mano ai soccorritori”.