AGRIGENTO – La squadra mobile di Agrigento ha arrestato un malese di 40 anni ricercato in campo internazionale dopo un mandato d’arresto emesso il 14 dicembre del 2017 dal tribunale di Kaloum, in Guinea, per i reati di furto e truffa. L’uomo è stato bloccato ad Agrigento ed è stato portato in carcere, a disposizione del presidente della Corte d’appello di Palermo per l’estradizione.