Aggredito custode del cimitero di Pachino

PACHINO (SIRACUSA) – Il custode del cimitero gli contesta il mancato versamento del contributo previsto per i diritti di una sepoltura e lui lo colpisce con un pugno. L’uomo cadendo si ferisce a un braccio con i vetri della porta d’ingresso dell’ufficio che è andato in frantumi. E’ l’accusa contestata da agenti del commissariato di polizia di Pachino a un 54enne titolare di un’agenzia funebre che è stato denunciato per violenza e lesioni personali a un incaricato di pubblico servizio. Per quanto accaduto il cimitero è stato chiuso e l’aggressore dovrà rispondere anche di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.