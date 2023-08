Aggredita da Ikea: altra cliente coglie la richiesta di aiuto

CATANIA – Un 32enne catanese è stato arrestato per l’aggressione alla compagna all’interno del centro commerciale Ikea. Stava facendo acquisti con la compagna, una 48enne di nazionalità polacca, quando è esplosa la violenza: prima l’ha pesantemente insultata per aver comprato un mobile difficilmente trasportabile in macchina e poi l’ha assalita afferrandola per i capelli e strattonandola. Tutto davanti al figlio minorenne della compagna. La donna ha lanciato una richiesta di aiuto a una cliente nelle vicinanze, attraverso l’ormai noto gesto convenzionale della mano aperta con il pollice chiuso sul palmo e le dita che vanno a chiudersi sul dito.

Così sono intervenuti i carabinieri, che anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza e alla testimonianza dei presenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti. La 48enne ha raccontato ai militari di aver già denunciato l’uomo per le medesime ragioni nel mese di aprile dell’anno scorso, richiedendo in quell’occasione di essere collocata in struttura protetta, salvo successivamente cambiare idea e ritornare con il compagno. Il giovane è stato portato nel carcere di Piazza Lanza e il giudice ha convalidato l’arresto.