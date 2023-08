Aeroporti: record di passeggeri a Palermo

PALERMO – Sono stati 251.037 i passeggeri transitati dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, nella settimana dal 28 luglio al 4 agosto. Nella stessa settimana, ad atterrare e decollare dalle due piste dello scalo palermitano sono stati 1.732 voli, con in media 145 passeggeri a bordo. Il traffico è stato regolare e non si sono registrate criticità operative. La prossima settimana, intanto, è prevista l’apertura di due nuove aree commerciali, nella zona prima dei controlli di sicurezza, mentre proseguono anche i lavori di ammodernamento.

Il prossimo 14 agosto aprirà una parte di 400 metri quadrati dell’avancorpo al terzo livello dell’aerostazione. L’apertura della sala – dotata di nuovi impianti di climatizzazione che si andranno a integrare con il vecchio sistema – amplierà la sala imbarchi del terzo livello. Saranno installati anche impianti aggiuntivi di condizionamento per le aree partenze “Siamo tutti concentrati sulle aperture di nuove aree e sullo sviluppo di servizi – dice Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dello scalo palermitano -. Il nostro obiettivo è quello di portare a termine, come stiamo facendo, misure per migliorare il comfort dei passeggeri”.