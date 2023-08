Video al mare su Tik Tok, ma era ai domiciliari

PALERMO – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura alternativa alla detenzione in carcere, nei confronti di un uomo di 44 anni di Monreale che stava scontando agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, una condanna per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Le indagini avrebbero accertato che l’uomo tra il 6 luglio e il primo agosto, in diverse occasioni, avrebbe condiviso sul social di Tik Tok dei video che lo ritraevano in centro a Palermo, a bordo di un motociclo, in spiaggia, al mare in un parco acquatico, intento a farsi il bagno. In quei giorni avrebbe manomesso il braccialetto elettronico. Da qui la decisione del magistrato di sorveglianza di inasprire il provvedimento nei confronti del detenuto disponendo la carcerazione nella casa circondariale Lorusso Pagliarelli.