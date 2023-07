Trovato morto il ragazzo catanese scomparso 3 giorni fa

CALTAGIRONE (CATANIA) – E’ stato trovato senza vita Andrea Di Modica, il 24enne di Caltagirone scomparso tre giorni fa da casa. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. Il corpo del giovane è stato ritrovato, dopo una segnalazione, in contrada Balchino. Dalla denuncia della scomparsa erano state subito attivate le ricerche che avevano visto impegnati carabinieri, forestale, cinofili dei vigili del fuoco di Catania, protezione civile comunale e i volontari delle associazioni di carabinieri, polizia, polizia penitenziaria e guardia rurale ausiliaria. Il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo sui social scrive: “Esprimo il mio cordoglio nei confronti dei familiari di Andrea, così duramente provati”.