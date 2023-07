TRAPANI – Due aggressioni negli ultimi giorni nell’istituto penitenziario di Trapani. E’ quanto denuncia il Sappe. “La situazione nel carcere di Trapani è allarmante. Le due aggressioni hanno visto per protagonisti altrettanti detenuti siciliani, di 21 e 35 anni, uno di Palermo e l’altro di Siracusa. Senza alcuna ragione, prima uno ha spaccato una radio nella testa di un poliziotto mentre l’altro ha colpito a calci nello stomaco un altro agente – dice il segretario nazionale per la Sicilia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Calogero Navarra – Una violenza folle ed inaccettabile, in un contesto di alta tensione (l’altro giorno i detenuti non sono voluti rientrare nelle celle, restandone fuori dalle 15 alle 18.30), in cui anche la mancanza di adeguati provvedimenti disciplinari e penali verso i detenuti che alterano l’ordine e la sicurezza interna, aggredendo e ferendo il personale di polizia penitenziaria, è un segnale estremamente negativo per la stessa tutela ed incolumità fisica degli agenti”.