Trantino: “Catania ha cominciato a rialzarsi”

CATANIA – Negli ultimi giorni la città di Catania e tutti i comuni dell’hinterland sono stati messi a dura prova, adesso sembra che la situazione si stia normalizzando. “Stiamo lentamente tornando alla normalità. Abbiamo vissuto momenti difficilissimi, ma ho il dovere di riconoscere il grande senso di responsabilità dei miei concittadini. Non sono mancate le proteste, ma non sono mai straripate in manifestazioni di violenza o inciviltà. Catania questa mattina ha cominciato a rialzarsi”. Lo afferma il sindaco Enrico Trantino in un post su Facebook, sull’emergenza black-out in città .

“Credo che con l’amministrazione – aggiunge il primo cittadino – abbiamo fatto tutto quel che rientrava nelle nostre possibilità e non penso avremmo potuto fare di più. In ogni caso sono profondamente amareggiato per le sofferenze patite dalla nostra gente. Molti già sanno che gli indennizzi dell’Enel saranno automaticamente riconosciuti in bolletta a chi abbia subito più di otto ore di distacco ininterrotto di energia. Ma – sottolinea Trantino – con gli altri sindaci della provincia ci siamo ripromessi di verificare se non emergano inadempimenti che ci consentirebbero di avanzare pretese risarcitorie a favore dei cittadini. Mi auguro possa presto iniziare una nuova stagione, sapendo che per la rinascita ognuno deve fare la propria parte. Perché, da sola, un’amministrazione non potrà mai risolvere i problemi della città”.