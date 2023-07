Tir sospetto: a bordo 5 tonnellate di sigarette

PALERMO – I finanzieri di Palermo hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando, trovate in un camion e in un furgone fermati a Palermo in via Santa Maria di Gesù. Sono stati arrestati i due conducenti Carmine Pellecchia, salernitano di 31 anni, e Gaetano Catalano, palermitano di 45 anni. I militari hanno notato in un piazzale alcune persone che stavano scaricando dei pacchi da un autoarticolato a un furgone. Grazie al fiuto del cane Arca, specializzato nel contrasto al contrabbando, i finanzieri hanno trovato nel tir 18 mila stecche di sigarette di contrabbando di marchi Chesterfield, Philip Morris e Merit. I tabacchi avrebbero fruttato al dettaglio ricavi per circa 800 mila euro.

