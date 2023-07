Terrore nel Messinese, chiusa la Statale 113

MESSINA – Notte di terrore e gente in fuga anche a Messina e provincia, dove sono decine gli incendi che stanno minacciando anche le abitazioni. Un rogo di grosse proporzioni sta interessando una vasta area sulle colline della Panoramica, per l’esattezza a Curcuraci. L’incendio è partito da Campo Italia, tra la zona di Portella e Annunziata Alta, lambendo di lì a poco le aree circostanti, tra cui quelle di Castanea e Curcuraci. Nonostante i roghi stanno interessando perlopiù la zona nord, anche il sud di Messina si trova nella morsa degli incendi. Ieri sera, infatti, è scoppiato un incendio anche a Mili San Pietro. Le fiamme, alimentate dallo scirocco, stanno distruggendo numerosi ettari di macchia mediterranea, minacciando anche alcune abitazioni. Ma ciò che sta spingendo gli abitanti della zona a lasciare le proprie case è il fumo che rende l’aria irrespirabile. A causa di un incendio è bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, all’altezza di Santo Stefano di Camastra. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. A causa degli incendi, l’A20 Messina-Palermo è stata chiusa al traffico, per oltre un’ora, nel tratto tra Tusa a Sant’Agata di Militello, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti gli operai dell’Anas e gli agenti della polizia stradale.