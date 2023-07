Tentano rapina e sparano al ristoratore

PALERMO – Un ristoratore di Mondello, Nunzio Salvato, è stato ferito con un colpo di pistola in un tentativo di rapina davanti alla sua abitazione dalle parti di via Antigone. L’uomo, di 58 anni, è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia dove è in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia, ma è fuori pericolo. Sull’episodio sta indagando la polizia. Il ristoratore stava rincasando attorno all’una, quando ad attenderlo davanti casa avrebbe trovato un commando composto da diverse persone incappucciate. L’esercente non si sarebbe scoraggiato davanti alle minacce e avrebbe provato a salvare l’incasso. A quel punto, i banditi hanno esploso tre colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto il commerciante a una gamba.

“La Fipe esprime la massima solidarietà a Nunzio Salvato. Quanto avvenuto la scorsa notte è un altro grave episodio di criminalità in una città che già negli ultimi mesi sta vivendo momenti difficili con il moltiplicarsi di episodi di delinquenza nei confronti degli imprenditori sempre più preoccupati per le proprie attività commerciali e per la propria incolumità”. Lo dice Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo.