A causa dell’emergenza in Sicilia dovuta agli incendi e all’operatività dei voli il concerto “Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra”, in programma giovedì prossimo al Teatro Antico di Taormina, è stato annullato. Oltre al compositore e fondatore dei Police era prevista la presenza sul palco della Massimo Youth Orchestra della Fondazione Teatro Massimo. I biglietti già acquistati verranno rimborsati a partire da lunedì 31 luglio nei punti dove sono stati acquistati.