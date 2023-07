Sequestrati 20 chili di pane in via Pacini

CATANIA – Il titolare di un panificio in via Pacini è stato multato dai carabinieri di Catania: dovrà pagare 1.500 euro in quanto sprovvisto dell’apposita documentazione sulla tracciabilità degli alimenti. I militari hanno sequestrato 20 chili di prodotti da forno. Sanzione da 2.000 euro invece per il proprietario di un bar di piazza Dante, sprovvisto del piano di autocontrollo sanitario. I carabinieri hanno anche denunciato una panettiera 53enne per furto di energia elettrica: nel suo negozio in via Acquedotto Greco hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete pubblica. Stessa sorte è toccata a una 23enne di via del Velo, che in casa aveva un cavo collegato con un palo della corrente.