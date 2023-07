PALERMO – Incidente mortale all’ingresso dell’ospedale Civico. Uno scontro violento tra due moto, una stava entrando in ospedale e l’altra stava uscendo. Una delle due procedeva a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo. Uno dei due motociclisti è morto sul colpo. E’ stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.