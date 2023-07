CATANIA – Decine di residenti di via Susanna e via Martelli Castaldi rimasti senza energia elettrica a causa dei guasti alle centraline dell’Enel dei giorni scorsi, ieri sera, in preda alla disperazione, hanno occupato la strada sotto le proprie abitazioni.

Una protesta molto rumorosa, con slogan e urla contro il Comune etneo, ma fortunatamente, nonostante gli animi si siano scaldati, non si è verificato alcuno scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.